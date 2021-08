Roma Fiorentina, le formazioni ufficiali della gara dell’Olimpico tra la compagine di Mou e quella di Italiano.

L’attesa sta per finire: dopo “l’antipasto” di Conference League, la nuova Roma di Mou intende proseguire la sua marcia anche in campionato. All’Olimpico, Pellegrini e compagni se la vedranno con una Fiorentina rinfrancata dal successo in Coppa Italia, e che è alla ricerca dei meccanismi giusti dopo l’insediamento di Vincenzo Italiano. Si prospetta una partita vibrante e ricca di emozioni, nella quale i giallorossi cercheranno in tutti i modi di ottenere quei 3 punti che, alla prima di campionato, rappresenterebbero un’iniezione di fiducia importante. Da pochi istanti sono state diramate le formazioni ufficiali: diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori, con la sorpresa Abraham dall’inizio.

Roma: Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham

Fiorentina: in aggiornamento.