Roma-Fiorentina, Mourinho chiama | La risposta dei tifosi

La sfida di stasera tra Roma e Fiorentina vedrà il ritorno sugli spalti del pubblico giallorosso. La piazza ha risposto alla grande agli appelli dell’allenatore.

Dopo l’esordio vincente in Conference League la Roma è pronta per cominciare il campionato 2021/22. Questa sera allo stadio Olimpico è attesa la Fiorentina per una sfida che rappresenterà il ritorno ufficiale di José Mourinho in Serie A. Quello del tecnico portoghese non sarà però l’unico ritorno importante. Dopo un anno e mezzo di stadi vuoti la Roma si appresta oggi a ritrovare i suoi tifosi. Un ritorno che dovrà necessariamente tener conto delle limitazioni che impongono una capienza ridotta. Ciò nonostante saranno oltre 26.000 gli spettatori che questa sera torneranno a varcare i tornelli dello Stadio Olimpico.

Una serata importante che rappresenta anche un primo test per la macchina organizzativa che dovrà provvedere al controllo dei green pass. Il certificato è infatti indispensabile per accedere agli spalti.

Un anno e mezzo dopo torna il pubblico all’Olimpico | Biglietti quasi esauriti

Sono passati 546 giorni dall’ultima volta in cui la Roma ha potuto contare sul sostegno dei suoi tifosi in una gara ufficiale. Era il 23 febbraio del 2020 e i giallorossi ricevevano all’Olimpico il Lecce: 4-0 il risultato finale. Quel giorno erano presenti 34 mila persone. Stasera i supporter romanisti non potranno essere altrettanto numerosi. I 26.000 presenti rappresentano comunque un numero molto vicino alla capienza massima concessa dalle regole vigenti. Importante quindi la risposta che la piazza ha voluto dare all’appello di Mourinho. Nei giorni scorsi il tecnico aveva fatto sapere di aspettarsi per la prima di campionato “un Olimpico di romanisti“. In Curva Sud si registra il tutto esaurito. Stesso discorso per i Distinti Sud. Biglietti esauriti anche in Tribuna Tevere e Distinti Nord. Una presenza di pubblico tanto massiccia da sorprendere anche la società. Complici le vacanze estive in pochi si aspettavano numeri così importanti per questo esordio in campionato.

Era stato lo stesso Mourinho a sottolineare il ruolo cruciale del pubblico: “I tifosi possono aiutare ma possono anche giocare. A volte sono lì per aiutare, altre volte sono lì per giocare“. Questa sera il tecnico portoghese ritroverà una curva che lo aveva impressionato nelle sue passate esperienze da avversario. Ancora poche ore e l’Olimpico tornerà a infiammarsi per i colori giallorossi dopo un anno e mezzo di stop forzato.