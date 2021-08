Roma-Fiorentina, si torna allo stadio | Occhio alle regole da seguire

Lo stadio Olimpico riapre le porte ai tifosi romanisti in una gara ufficiale. Stasera in occasione di Roma-Fiorentina ci sarà una grande cornice di pubblico.

“Tutti allo stadio, per sostener la Roma” oggi più che mai si può rispolverare un vecchio coro della Curva Sud. Dopo le prove generali, in occasione della presentazione della squadra, stasera l’Olimpico aprirà i battenti per una gara ufficiale. Alle 20:45 ci sarà il fischio d’inizio di Roma-Fiorentina, gara valida per la prima giornata di campionato. Attenzione alle nuove regole e le modalità di accesso all’impianto.

Leggi anche: Serie A, probabili formazioni Roma-Fiorentina | I dubbi di Mourinho

Non furono pochi i disagi in occasione dell’amichevole contro il Raja Casablanca. Problemi legati soprattutto ai pre filtraggi nello stadio, con l’aggiunta del controllo sul green pass, certificazione obbligatoria per entrare allo stadio. Il riscio serio è che i disagi si moltiplicheranno, in previsione dei quasi 25mila tagliandi staccati.

Leggi anche: Calciomercato Roma, entra in scena Spalletti | Chiamata diretta

Roma-Fiorentina, le regole per entrare allo stadio Olimpico

Proprio per evitare assembramenti ai varchi, la questura metterà in campo un ingente quantitativo di forze dell’ordine. Previsto un doppio pre filtraggio, fuori dallo stadio Olimpico. Ben prima dei cancelli dell’impianto dunque ci sarà un varco predisposto dalle autorità per organizzare al meglio l’afflusso dei tifosi in sicurezza.

Lo stesso questore Mario Della Cioppa ha parlato direttamente ai tifosi giallorossi. Raggiunto da Repubblica, il questore ha così commentato la situazione del tifo nello stadio Olimpico: “La quasi totalità dei tifosi romanista, come quelli che ci saranno stasera, aveva il Green Pas o comunque la certificazione valida per l’ingresso. Per stasera invito tutti i tifosi a munirsi delle certificazioni e ad arrivare un po’ prima allo stadio: ci saranno doppi filtri e doppi controlli, non sono per i biglietti ma proprio per il Green Pass.”

Il consiglio dunque è quello di raggiungere lo stadio il prima possibile, con tutti i documenti necessari a portata di mano. Dopo oltre un anno e mezzo la Roma ritrova il suo tifo in campionato. Tutto pronto per l’esordio di Mourinho sulla panchina dell’Olimpico.