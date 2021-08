Calciomercato Roma, destinazione a sorpresa | Cessione imminente

La Roma continua ad essere una delle società più attive in questa sessione di mercato. Ecco una nuova cessione in vista, con destinazione a sorpresa.

Continuano frenetiche le trattative di mercato in casa Roma. La società giallorossa si conferma tra le più attive in Italia, in questa sessione estiva. Non solo per quel che riguarda i movimenti in entrata, dove si aspettano buone notizie per il centrocampo. Tiago Pinto sta lavorando alacremente anche per sfoltire la rosa, ed un altro giovane è pronto a lasciare l’organico giallorosso. Con una destinazione a sorpresa.

Neanche il tempo di rientrare dal prestito che il giovane centrocampista è già con le valigie in mano. Lo scorso anno in Serie B, al Pescara, appena 8 presenze per lui. Stavolta una nuova stagione in Abruzzo, ma in Serie C. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, inviato di Sportitalia, la cessione di Alessio Riccardi è imminente, destinazione Teramo.

Cessione imminente in casa Roma, destinazione a sopresa

Altra stagione in prestito dunque per Alessio Riccardi, un gradino più in basso rispetto alla non esaltante stagione al Pescara. Stavolta ripartirà dal Teramo, in Serie C. Curiosa a dir poco la sua parabola di carriera fin qui: presenza fissa nella Primavera di Alberto De Rossi, due stagioni fa 19 presenze e 11 gol tra le fila giovanili. Presenza fissa anche nella nazionale Under 19, ma il grande passo nella sua carriera rischia di rimanere un miraggio.

L’esplosione del suo talento sembrava ad un passo, ma in Serie A zero minuti per lui. Nessuna chance neanche con la Roma di Mourinho, la sua partenza in prestito è un tassello per risparmiare anche nel monte ingaggi. Ripartirà dunque dalla Serie C, l’ex talento della Primavera giallorossa, vedremo cosa riserverà il futuro di quello che sembrava essere tra i giovani più promettenti del vivaio.