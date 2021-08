Calciomercato Roma, addio a titolo definitivo | Approda in Svizzera

Calciomercato Roma, altra cessione per i giallorossi: va in Svizzera. La fumata bianca è sempre più vicina.

Uno sguardo alla campagna acquisti, e uno sguardo rivolto alle cessioni: vi stiamo ripetendo questo mantra sin da quando è iniziata quest’atipica sessione di calciomercato, e non smetteremo mai di ricordarvelo. Tiago Pinto sta svolgendo questo compito egregiamente e, dopo aver ultimato la cessione di Bianda, finito al Nancy, e aver posto le basi per quelle di Coric e Riccardi, il g.m giallorosso è in procinto di chiudere un’altra operazione: ci stiamo riferendo al sempre più probabile approdo di Zan Celar al Lugano che, secondo quanto riportato da Sportitalia, è ormai una trattativa in dirittura d’arrivo.

Calciomercato Roma, Celar vicinissimo al Lugano: addio a titolo definitivo

L’attaccante sloveno classe ’99, acquistato dal Maribor nel 2017, dopo i 40 goals messi a segno negli anni di militanza nella Primavera giallorossa, ha vissuto un anno in prestito alla Cremonese, dove, al netto delle difficoltà di un campionato comunque complicato, è riuscito comunque a siglare 7 reti. Per Celar ora sembra la pista Lugano si è scaldata improvvisamente, e l’intesa definitiva dovrebbe arrivare a breve: non sono state ancora rese note le cifre dell’affare, per le quali presumibilmente si dovrà aspettare il comunicato ufficiale.