Calciomercato Roma, accordo totale | Colpaccio pronto, c’è solo un ostacolo

Calciomercato Roma, accordo totale: il colpaccio di Tiago Pinto è pronto. Rimane solamete un ostacolo da superare

Il colpaccio di Tiago Pinto è pronto. L’accordo è totale. E sarà ovviamente questa la settimana decisiva visto che poi il calciomercato chiuderà e non ci sarà più tempo per regalare a Mourinho, dopo il no definitivo di Xhaka, il centrocampista che lo Special One ha richiesto al general manager giallorosso. Ma le cose ormai sembrano fatte. Manca solamente un ultimo tassello da incastrare. E non dovrebbe essere comunque un problema.

Allora: Zakaria è un passo dalla Roma. Secondo il Corriere dello Sport è stato trovato l’accordo con il calciatore sulla base di un contratto quadriennale sulla base di 2 milioni di euro più bonus a stagione. E secondo il giornalista di Sportitalia Rudi Galetti, anche con il Borussia Monchengladbach il punto d’incontro è stato trovato: 15 milioni di euro per lo svizzero, ai quali si vanno ad aggiungere dei bonus a determinante circostanze. Zakaria, che va in scadenza alla fine di questa stagione, è ormai pronto a vestirsi di giallorosso per andare a completare la rosa che Pinto ha messo a disposizione di Mourinho.

Calciomercato Roma, ecco gli ultimi tasselli da sistemare

Affinché le pedine vadano in maniera definitiva a dama, mancano solamente alcuni tasselli da sistemare. Le ultime mosse, e forse ne potrebbe bastare solamente una. Basterebbe infatti una partenza lì, in mezzo al campo, e il maggiore indiziato sembra Diawara, che evidentemente non rientra nei piani del tecnico portoghese.

Ma potrebbe anche bastare riuscire a piazzare Nzonzi: il francese, tra gli esuberi, è rimasto uno dei pochi a dover ancora trovare una sistemazione che gli consenta di andare a giocare con sicuramente una continuità maggiore nel corso della stagione. Pinto lavora anche sotto questo aspetto. Ormai, comunque, ci siamo.