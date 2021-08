Calciomercato Roma, Mourinho pesca in Liga | Occasione dal Real

Rimbalzano vocia dalla Spagna secondo cui Josè Mourinho avrebbe messo gli occhi su un attaccante, esubero del Real Madrid.

Una novità rimbalza dalla Liga in casa Roma, il mercato giallorosso in questa sessione ci ha abituato a continui ribaltoni. Tanti tira e molla, cessioni dolorose ma dimenticate in fretta grazie ad acquisti roboanti. Nelle prime due uscite ufficiali il risultato ha sorriso ai colori giallorossi, e la nuova esperienza di Mourinho è partita col piede giusto. Ma non solo campo in questi giorni, tante novità anche per quello che riguarda le trattative di calciomercato.

Leggi anche: ASRL | Calciomercato Roma, il punto su Zakaria: lavori in corso in mediana

Se tutte le attenzioni sono rivolte al rinforzo in mediana, dalla Spagna arriva una nuova pista che riguarda il reparto avanzato. A quanto pare il tecnico portoghese avrebbe messo gli occhi in casa Real Madrid. Parliamo di un attaccante a lungo accostato alla Serie A, quasi un tormentone di mercato, non solo per la Roma. Nuovi elementi però arrivano dalla Liga, dopo che Carlo Ancelotti avrebbe deciso di mettere la punta sul mercato.

Mourinho guarda in casa Real, occhi su Mariano Diaz

A lanciare la bomba dalla Spagna ci ha pensato il sito DiarioGol, secondo il portale spagnolo Josè Mourinho avrebbe espresso il desiderio di strappare Mariano Diaz ai blancos. Tanti gli elementi che potrebbero favorire stavolta la trattativa. Il Real Madrid ha necessità di fare cassa in questa sessione di mercato e Ancelotti non vorrebbe privarsi di Jovic.

E allora il prescelto alla partenza è proprio la punta dominicana. Classe 1993 da molte stagioni ai margini del progetto madrileno, ma ha sempre accettato il ruolo di comprimario. Se la società di Madrid stavolta però sembra intenzionata a venderlo potrebbe arrivare la Serie A per lui. In Spagna ne sono sicuri, Mourinho è un grande estimatore della punta. Cosa che meno si può dire verso un ex-Real che veste la maglia della Roma. Borja Mayoral infatti sembra avere sempre meno spazio nell’attacco giallorosso. Chissà che non arrivi un altro ribaltone.