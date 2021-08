Calciomercato Roma, accelerata improvvisa | Oggi la decisione

La Roma ha bagnato l’esordio casalingo con una vittoria, ma le attenzioni sono rivolte anche al mercato. C’è stata un’accelerata improvvisa per il centrocampista.

Mentre il campo sorride agli uomini di Josè Mourinho, le attenzioni di mercato in casa Roma sono completamente rivolte alla zona nevralgica dello scacchiere tattico. Da mesi si rincorrono voci sul rinforzo nella zona mediana, con Tiago Pinto a caccia del profilo perfetto per rafforzare la rosa giallorossa.

Il tecnico portoghese vuole un rinforzo a centrocampo, ormai non è più un mistero di mercato. Dopo la fumata nera riguardo Granit Xhaka, tantissimi i nomi accostati alla società giallorossa. E si registra nella giornata di oggi un’improvvisa accelerata di trattativa. In queste ore si deciderà il futuro del centrocampista Lucas Torreira, al contrario del mediano svizzero, l’Arsenal ha dato il via libera alla cessione del calciatore uruguiano.

Via libera alla cessione di Torreira, oggi la decisione

L’Arsenal, forte del rinnovo firmato da Xhaka, ha dato il via libera alla cessione di Lucas Torreira. Mediano uruguaiano di 25 anni, in Italia vestì le maglie di Pescara e Sampdoria. Gli inglesi lo acquistarono proprio dai blucerchiati, per la bellezza di 30 milioni di euro. L’amore tra i gunners ed il mediano non è mai sbocciato, prima fu messo fuori rosa, poi ceduto in prestito all’Atletico Madrid.

In Serie A c’è da registrare il fortissimo interesse della Fiorentina, ma occhi anche in Bundesliga. Da registrare infatti la pressione dell’Eintrecht Francoforte sul mediano sudamericano. Queste sono ore caldissime per il futuro di Torreira, la sua decisione definitiva dovrebbe arrivare in giornata. Anche Tiago Pinto era segnalato sulle sue tracce, ma i rapporti di mercato con l’Arsenal sembrano decisamente guastati. Il Gm portoghese sta guardando decisamente altrove per rafforzare la mediana giallorossa.