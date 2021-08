ASRL | Calciomercato Roma, il punto su Zakaria: lavori in corso in mediana

Non si fermano le trattative in casa Roma, l’obiettivo dichiarato è quello di rinforzare la mediana di Mourinho.

A CURA DI DANIELE TRECCA

Reduce dalla seconda vittoria al secondo impegno ufficiale dell’era Mourinho, la Roma si appresta a vivere l’ultima settimana di mercato con animo vigile, pronta a cogliere le occasioni che si presenteranno, sia in entrata, sia in uscita. Il reparto maggiormente chiacchierato resta quello di centrocampo. Anche le scelte di Mourinho contro la Fiorentina hanno dimostrato come Darboe, Diawara e Villar non siano affatto ritenuti incedibili, ma se sul primo il club giallorosso non è intenzionato a perdere il controllo, uno tra lo spagnolo e il guineano potrebbe partire a titolo definitivo.

Leggi anche: Calciomercato Roma, annuncio ufficiale Arsenal | Xhaka ha firmato

Calciomercato Roma, lavori in corso: il punto su Zakaria

In entrata, il nome più caldo resta quello di Dennis Zakaria. Un profilo di cui vi abbiamo parlato già diverse settimane fa e che Tiago Pinto non ha mai perso di vista nel corso di tutta l’estate. L’interesse, concreto e verificato, negli ultimi giorni ha portato a contatti sempre più fitti, ma le informazioni in possesso di ‘Asromalive.it’ non confermano l’accordo totale tra club di cui si è vociferato nelle ultime ore. Di sicuro le quotazioni del centrocampista del Borussia Moenchengladbach sono in continua ascesa, ma la trattativa non sembra essere ancora giunta alle battute finali e la Roma non ha ancora perso di vista le piste alternative.

DANIELE TRECCA