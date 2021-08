Calciomercato Roma, via libera alla cessione | Tre squadre in corsa

Calciomercato Roma, via libera alla cessione dopo aver svolto la preparazione con la Prima Squadra. Sono tre i club in corsa

Non solo i pezzi da novanta da piazzare, ma anche i giovani della Primavera che, vuoi o non vuoi, un poco sulle casse pesano e possibilità di giocare ne hanno poco. Alcuni sono partiti in prestito, altri a titolo definitivo. E dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi la cessione di Bianda al Nancy, con una formula temporanea, Pinto è alla ricerca di altre soluzioni per un altro elemento della formazione allenata da De Rossi che ha svolto la preparazione, fino in Portogallo, con la truppa che da questa stagione è allenata da Josè Mourinho.

La notizia è riportata questa mattina dal Corriere dello Sport. E sottolinea come il general manager portoghese sta valutando l’operazione in uscita che riguarda Ciervo. Lo stesso, capendo che quest’anno lo spazio sarebbe stato davvero poco, sta cercando di cercando di capire quale possa essere la soluzione migliore per trovare continuità e crescere sotto tutti gli aspetti professionali. Sarebbero tre le squadre interessate alle sue prestazioni.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto nei guai | I tre nodi da sciogliere

Calciomercato Roma, ecco i club interessati a Ciervo

In Serie A la Sampdoria avrebbe fatto un sondaggio per il calciatore. Ma non solo, anche nella serie cadetta ci sono delle formazioni che, puntando a fare un campionato di vertice, avrebbero messo gli occhi sul classe 2002, nato a Latina, che può giocare sia a destra che a sinistra lì davanti. La fantasia, e anche le caratteristiche fisiche, fanno di lui un elemento sul quale puntare. Sia il Parma che il Frosinone avrebbero chiesto delle informazioni. E allora il via libera alla cessione è pressoché scontato.

Un’altra operazione in uscita che dovrebbe concretizzarsi in questa settimana. Anche questa in prestito, senza dubbio. Su Ciervo, anche in casa giallorossa, le aspettative rimangono alte.