Calciomercato Roma, altro addio in mezzo | Fumata bianca in arrivo

Calciomercato Roma, altro addio in mezzo al campo: fumata bianca in arrivo per una nuova cessione. Rimane in Italia

Un altro addio in mezzo al campo pronto a concretizzarsi in questa settimana. Un altro giovane che viene dalla Primavera che lascerà Trigoria e che probabilmente rimarrà in Serie A. Tommaso Milanese, diciannove anni, che l’anno scorso ha anche timbrato il cartellino in Europa League, ormai è fuori dal progetto tecnico della Primavera (non è più un fuoriquota) e anche da quello della Prima Squadra. E allora, il centrocampista offensivo, è pronto a lasciare.

La sua destinazione è ancora in Italia. Ci sono due club di Serie A, e uno di Serie B con ambizioni di promozione, che avrebbero già chiesto delle informazioni a Tiago Pinto. Parliamo d Torino, Bologna e Crotone – società con la quale la Roma sembra avere un rapporto privilegiato – che potrebbero decidere di prenderlo in questi ultimi giorni di trattative. La fumata bianca non è ancora arrivata. Ma sembra essere davvero vicina, spiega il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, via libera alla cessione | Tre squadre in corsa

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto nei guai | I tre nodi da sciogliere

Calciomercato Roma, ecco le altre uscite

Partirà probabilmente anche Anto Coric, direzione svizzera. Ma ci sono altri due elementi giovani con le valigie in mano. Riccardi, vent’anni, potrebbe tornare in Serie B dopo l’esperienza al Pescara. Ma prende 500mila euro a stagione, e sono poche le squadre che si possono permettere questa uscita.

In Serie B cerca squadra anche Bouah, anche lui ventenne, che l’anno scorso ha giocato veramente poco con il Cosenza in una stagione che ha anche decretato la retrocessione (poi ripescato) in Serie C dei calabresi. Ha avuto un infortunio che lo ha tenuto per molto tempo lontano dai campi. Tra tutte, questa sembra essere una delle operazioni in uscita più difficili da chiudere.