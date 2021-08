Calciomercato Roma, svolta a centrocampo: Mourinho ha deciso. Gli indizi sul futuro della mediana sono ormai chiari, ora tocca a Pinto.

José Mourinho è un perfezionista e ogni sua mossa è studiata. I tifosi della Roma lo hanno già capito e lo amano per questo. Anche dietro la dichiarazione apparentemente più banale c’è dietro una strategia comunicativa. L’allenatore portoghese sa come farsi capire dalla stampa, dai tifosi, e anche dalla dirigenza e dalla presidenza giallorossa.

E così la partita di ieri ha già dato molti indizi su quelle che sono le attuali gerarchie e quali potrebbero essere di conseguenza le mosse di calciomercato degli ultimi giorni. Sotto la lente di ingrandimento in particolare c’è un reparto, il centrocampo. Perché all’apertura delle trattative il primo colpo, quello più probabile, sembrava Granit Xhaka dell’Arsenal. Poi l’infortunio di Leonardo Spinazzola e la necessità di prendere un terzino sinistro hanno cambiato le carte in tavola e siamo arrivati agli ultimi giorni in cui Tiago Pinto dovrà trovare la soluzione.

Calciomercato Roma, la decisione di Mourinho sul centrocampo

Ieri nella partita vinta contro la Fiorentina, José Mourinho ha fatto delle scelte molto chiare per quanto riguarda il centrocampo. Darboe è stato spedito in tribuna, e a questo punto non è assolutamente da escludere una sua cessione, chissà se in prestito o addirittura a titolo definitivo in caso di offerta irrinunciabile. Diawara e Villar sono rimasti a guardare in panchina per tutta la partita. E se per lo spagnolo c’è il dubbio legato alle condizioni fisiche (è rientrato in gruppo da poco dopo un infortunio) per Diawara si tratta di una bocciatura. Tanto che alla fine ha trovato spazio il giovane Bove, che a questo punto dovrebbe restare in rosa.

La palla spetta a Pinto: dovrà riuscire a trovare una squadra a Diawara e in caso anche a Darboe per accontentare Mourinho e ingaggiare il rinforzo finale, quel centrocampista che dovrebbe rispondere al nome di Zakaria.