Calciomercato Roma, torna in Serie A | Domani visite e firma

I giallorossi sono a caccia di un centrocampista ma ancora non sono riusciti ad accelerare per il colpo che chiuderà il calciomercato.

La Roma viene beffata per Lucas Torreira, che ritorna in Serie A ma non vestirà la maglia giallorossa. Il centrocampista tanto richiesto da José Mourinho non è stato ancora individuato. O meglio il general manager Tiago Pinto sta monitorando più trattative, rimanendo su più tavoli, ma non ha ancora effettuato l’affondo su un nome in particolare, che al momento sembra portare a Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Un ulteriore sforzo della famiglia Friedkin potrebbe essere fatto proprio per quel giocatore negli ultimi giorni di calciomercato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, poco spazio | Ci sono giocatori in bilico

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, giocatore dispiaciuto | Svelato il retroscena

Calciomercato Roma, Torreira torna in Serie A

Già nelle scorse ore c’era stata un’accelerata improvvisa, adesso l’affare è davvero vicino alla chiusura. La Fiorentina ha ormai praticamente ultimato i dettagli per l’arrivo di Lucas Torreira dall’Arsenal. Secondo quanto riportato dal giornalista di calciomercato.it Alessio Lento, l’ex centrocampista della Sampdoria arriverà alla corte di Vincenzo Italiano in prestito oneroso a 1 milione e 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 15. Il calciatore uruguaiano nella giornata di domani sarà a Roma dove effettuerà le consuete visite mediche di rito, prima di apporre la propria firma sul contratto con il club viola.