Calciomercato Roma, annuncio ufficiale Arsenal | Xhaka ha firmato

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dell’Arsenal. Granit Xhaka ha firmato e mette fine al lungo corteggiamento estivo.

La parola fine al lungo corteggiamento estivo. Nel calciomercato mai dire mai, ma l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto con l’Arsenal da parte di Granit Xhaka non sembra lasciare spazio a un passaggio alla Roma del nazionale svizzero. Un trasferimento che a giugno sembrava ormai fatto e che invece è sfumato per più motivi. L’Arsenal non ha voluto abbassare le pretese, e la Roma ha dovuto fare i conti con la sostituzione di Spinazzola, infortunatosi a Euro 2020 con l’Italia, con conseguente acquisto di un nuovo terzino sinistro (Vina).

Queste le parole di Xhaka in un’intervista rilasciata al sito ufficiale dell’Arsenal: “Sono molto contento di essere ancora qui. Ho firmato un nuovo contratto e voglio ricambiare la fiducia del club e dei tifosi. Loro sanno che darò tutto in ogni partita e ogni allenamento”.

Calciomercato Roma, Xhaka ha rinnovato con l’Arsenal

L’avvio di stagione dell’Arsenal è stato tutt’altro che entusiasmante, con due sconfitte consecutive in Premier League. Xhaka però non si dà per vinto: “Non credo che la stagione sia finita dopo due partite. Sappiamo di aver perso queste prime due partite e siamo molto delusi, ma abbiamo ancora tante partite da disputare. Una stagione non finisce mai dopo due, tre o quattro partite. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma sono sicuro che questo accadrà presto e dobbiamo credere l’uno nell’altro per uscire da questa situazione difficile”.

Quali sono gli obiettivi dell’Arsenal? “Vogliamo ottenere qualcosa di grande, ovviamente. Dopo due partite molte persone parlano male di questa squadra e di questo club, ma dirò che la stagione non finisce dopo due o tre partite. Abbiamo ancora delle partite davanti a noi, sappiamo che dobbiamo migliorare molte cose e sono sicuro che ce la faremo”.

Se Xhaka è sicuro di restare, diversa è la situazione dell’allenatore Mikel Arteta: delle nuove sconfitte potrebbero portare a un suo esonero, con Brendan Rodgers primo candidato alla sua successione secondo i bookmaker.