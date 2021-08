Calciomercato Roma, bomba Umtiti | Decisione presa: i dettagli

Calciomercato Roma, clamorosa indiscrezione riguardante il futuro di Samuel Umtiti, accostato in queste ore ai giallorossi.

A pochi giorni dalla chiusura dei battenti della sessione di calciomercato, la priorità per la Roma è quella di acquistare un mediano cui affidare le chiavi di un centrocampo che contro la Fiorentina è apparso già ben rodato, come dimostrano le tre reti con le quali la compagine di Mourinho ha sbaragliato Vlahovic e compagni. Tuttavia, non è detto che i giallorossi non chiudano per un difensore, a maggior ragione se dovesse uscire uno dei centrali attualmente in rosa; ed in questo senso, negli ultimi giorni era stato accostato ai capitolini anche il profilo di Samuel Umtiti, difensore francese classe ’93, il cui contratto con i catalani scade nel 2023.

Calciomercato Roma, affare Umtiti: la decisione del francese è chiara

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “Sport“, da sempre molto attente alle vicende in casa Barcellona, per l’ex Lione sono stati effettuati dei sondaggi anche dal Nizza e dal Monaco, ma la volontà del centrale è quella di approdare in una squadra che militi in Champions League. Ragion per cui, sebbene il Barça abbia spinto a più riprese per una sua cessione, il futuro di Umtiti, almeno per questa stagione, potrebbe essere ancora tinto di blaugrana, con il diretto interessato che sta spingendo in questa direzione. Staremo a vedere quello che succederà, con la Roma che osserva con molta attenzione l’evolversi della vicenda.