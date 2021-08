Calciomercato Roma, colpo di scena | Ribaltone totale e rinnovo possibile

Calciomercato Roma, il ribaltone è servito: colpo di scena clamoroso che scompagina i piani. Le ultimissime.

Sebbene il centrocampo abbia offerto grandissime garanzie contro la Fiorentina, l’obiettivo numero uno per la Roma da qui fino al 31 agosto sarà la ricerca di un mediano che, posto davanti alla difesa, sia in grado di dettare i tempi di gioco. Un profilo individuato a suo tempo in Granit Xhaka, ma l’evolversi degli scenari hanno allontanato irrimediabilmente lo svizzero dai radar giallorossi; lista nella quale era inserito il nome di Denis Zakaria che, però, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe essere il nuovo acquisto dei capitolini. Come vi avevamo rivelato in esclusiva, la trattativa con il Borussia Mönchengladbach non era conclusa: i contatti c’erano, ma la fumata bianca non era arrivata. Scenario che si sposa bene con la novità trapelata negli ultimi minuti.

Calciomercato Roma, tormentone Zakaria: svolta e rinnovo possibile

News #Zakaria: He is no longer represented by Lian Sports. Family members instead. There were no negotiations with @OfficialASRoma. Now turnaround: He is likely to stay @borussia this summer. A contract extension is also possible. @SPORT1 @berger_pj 🇨🇭#COYS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 23, 2021

Come rivelato da Florian Plettenberg, Zakaria avrebbe cambiato agente, al punto che si sarebbe arrivato ad un vero turning point: il rinnovo con il club tedesco che sembrava utopistico fino a pochi giorni fa, rischia di ritornare prepotentemente in auge. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, con il calciatore che starebbe vagliando un’eventuale permanenza: a questo punto, qualora dovessero essere confermati questi rumours, la Roma sarebbe inevitabilmente obbligata a virare su un altro obiettivo: con Torreira in procinto di firmare per la Fiorentina, si prospetta una vera e propria corsa contro il tempo per il gm.