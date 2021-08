Tutte le ultime sulle condizioni di Tammy Abraham, uscito malconcio nel secondo tempo. Al suo posto Shomurodov.

C’era stato un attimo di preoccupazione in casa giallorossa per l’uscita dal campo e la successiva borsa del ghiaccio messa sul flessore per Tammy Abraham, grande protagonista della vittoria della Roma per 3-1 sulla Fiorentina nella prima giornata di Serie A. Il gigante inglese voluto fortemente da José Mourinho per sostituire il partente Edin Dzeko ha fornito ben due assist nei tre gol realizzati dal club capitolino.

Infortunio Abraham, le ultime sulle condizioni

Per quanto riguarda le condizioni fisiche del giocatore inglese, non ci sono preoccupazioni particolari, ma si trattava solamente di stanchezza, dopo solo due giorni di allenamento con i giallorossi. Intanto la Roma tornerà ad allenarsi martedì mattina alle ore 10 a Trigoria in vista dell’appuntamento di giovedì sera ore 19 contro il Trabzonspor all’Olimpico. Domani giornata di riposo.