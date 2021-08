Calciomercato Roma, smentita secca | L’agente esce allo scoperto

Pochi giorni alla chiusura del calciomercato. Le operazioni in entrata e in uscita della Roma non sono finite.

Il calciomercato della Roma non è ancora finito. In questi ultimi sette giorni che sono rimasti il general manager giallorosso vuole completare la rosa per arrivare all’obiettivo che disse in sede di conferenza stampa di presentazione dello Special One ‘a fine mercato sarà la Roma di Mourinho‘. Manca ancora un centrocampista nell’analisi fatta dal tecnico portoghese, insieme al dirigente connazionale, ad inizio stagione e chissà che non possa arrivare anche un terzino destro. Per quanto riguarda il centrocampista tutto non è ancora deciso, visto che dopo essere sfumato Granit Xhaka, il vero grande obiettivo in quel reparto del campo, non ci sono state grosse accelerazioni su qualcuno in particolare.

Calciomercato Roma, smentita secca dell’agente

Per un centrocampista che viene, uno che va. Potrebbe essere questo il ragionamento in casa Roma, anche se non ci sono aggiornamenti sul futuro di Steven Nzonzi e su quello di Javier Pastore. A questi vanno aggiunti due nomi che in passato sono stati accostati ad altre squadre. Il primo è Amadou Diawara, il secondo è Gonzalo Villar. A propostio del guineano ex Napoli e Bologna, ha parlato il suo agente, Daniele Piraino, ai microfoni di ‘tuttomercatoweb.com’, proprio del futuro del suo assistito: “Amadou è un giocatore che riscuote interessi e apprezzamenti, da tempo. Però ci teniamo a sottolineare che non ha rifiutato alcuna destinazione. Ripeto, piace ma non ci sono trattative o offerte concrete, dunque cosa dovrebbe rifiutare?”, ha detto il suo procuratore.