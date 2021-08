Calciomercato Roma, rinforzo in difesa | Arriva dall’Empoli

Calciomercato Roma, rinforzo in difesa: preso il giovane promettente dalla società toscana. Acquisto a titolo definitivo

La Roma si muove sul mercato anche in prospettiva. Sperando sempre di riuscire a prendere quel centrocampista che ancora dalle parti di Trigoria non s’è visto. E allora ecco che per l’Under 18 di Giuseppe Scurto arriva il difensore, classe 2004, Dimitrios Keramitsis, 193 centimetri per 80 chili. Considerato uno dei 2004 più promettenti dell’Empoli, l’anno scorso ha vinto il titolo Primavera proprio con la società toscana, dopo essersi messo in mostra nell’Under 17. Ma, facendo davvero la differenza, il club aveva deciso di farlo velocemente approdare alle pendici della Prima Squadra. E il greco ha risposto alla grande.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società giallorossa era rimasta impressionata dalle prestazioni del calciatore quando, con l’Empoli, si era presentato a Trigoria con l’Under 17 e aveva guidato in maniera impeccabile la difesa. E costringendo anche i giallorossi alla prima sconfitta in campionato senza nemmeno riuscire a segnare. Da quel momento è stato quasi un corteggiamento continuo che ha portato all’acquisto a titolo definitivo concretizzato nella giornata di ieri.

Calciomercato Roma, Keramitsis per sostituire Catena

Il difensore greco è stato preso, soprattutto, per andare a sostituire Etienne Catena, che nelle scorse settimane, da svincolato, aveva deciso di andarsene allo Sporting Lisbona che gli aveva messo sul piatto un contratto da 300 mila euro a stagione. E allora serviva, eccome, un difensore alla squadra di Scurto, e Pinto ha dato il via libera all’operazione di mercato.

Un acquisto in prospettiva anche per la Prima Squadra. La Roma sta cercando non solo di piazzare quegli elementi che non rientrano nei piani societari, ma anche i giovani che non riusciranno sicuramente a mettersi in mostra in Mourinho nella stagione appena iniziata. Ma si cerca, comunque, dii guardare al futuro.