Calciomercato Roma, ancora asse col Chelsea | Tiago Pinto tratta

La Roma vuole regalare la ciliegina sulla torta a Jose Mourinho sul calciomercato. Arriverà un centrocampista.

Mancano esattamente sette giorni alla chiusura della sessione estiva del calciomercato 2021/22. I giallorossi vogliono completare la rosa con un centrocampista che José Mourinho ha richiesto sin dall’inizio del mercato. In quel ruolo il giocatore non è ancora arrivato perché oltre a non aver trovato l’occasione giusta, o meglio era stata individuata in Granit Xhaka ma non era stato trovato l’accordo con l’Arsena, a centrocampo la rosa del club capitolino ha un numero importante di giocatori. Rimane in lista esubero Steven Nzonzi per il quale non ci sono aggiornamenti, così come per Javier Pastore. A questo punto potrebbe essere difficile anche una cessione di Amadou Diawara e Gonzalo Villar.

Calciomercato Roma, nome nuovo a centrocampo

L’asse caldo potrebbe essere nuovamente quello tra la Roma e il Chelsea, dove dopo l’affare Tammy Abrahm, Tiago Pinto sta pensando ad imbastire un’altra trattativa con i blues. Come riportato da ‘forzaroma.info’, si tratta di Loftus-Cheek, centrocampista di quantità e di qualità classe ’96. Il nome dell’inglese era stato buttato lì dal dirigente portoghese già nella trattativa per Abraham, con Tuchel che ha fatto sapere al giocatore che non rientrerebbe nei piani tecnici.

L’inglese ha esordito tra i professionisti proprio quando Mourinho era sulla panchina del Chelsea, chissà che adesso non possa ritrovarlo nella capitale. Il club londinese sarebbe disponibile alla cessione in prestito con diritto di riscatto a 16 milioni di euro. Potrebbe essere un’occasione importanti per gli ultimi giorni di mercato. Nella scorsa stagione ha totalizzato 33 presenze (31 in Premier League) quasi tutte con la maglia del Fulham, in prestito.