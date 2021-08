Calciomercato Roma, scambio a centrocampo | Doppio addio

By

Calciomercato Roma, la ricerca del centrocampista da parte di Tiago Pinto potrebbe essere influenzata da un importante intreccio di mercato profilatosi nelle ultime ore.

La prima uscita stagionale dei capitolini ha evidenziato pregi e difetti di una squadra sicuramente perfettibile ma già diversa rispetto a quella vista nell’ultimo biennio. Ciò che ha caratterizzato e, forse, permesso la vittoria ai giallorossi è stata la grande capacità di reazione, palesata anche di fronte alle non poche difficoltà causate dalla Fiorentina.

A differenza di quanto accaduto tante volte, Mancini e colleghi hanno saputo rialzarsi dopo l’espulsione di Zaniolo e il pareggio di Milenkovic, mettendo in campo una prestazione concreta ma, soprattutto alla fine, qualitativa.

Da segnalare anche la grande incisività di Shomurodov, entrato a partita in corso al posto di Abraham e abile nel continuare a mettere in difficoltà una difesa già in parte stancata dall’ottimo esordio dell’ex Chelsea.

Calciomercato Roma, il Tottenham vuole Pjanic: proposto Ndombele

Non va però negata la difficoltà incontrata dalla squadra soprattutto nella prima parte di gara. Questo soprattutto in quel reparto che Mourinho tante volte ha detto essere maggiormente necessitante di migliorie, il centrocampo.

Cristante è stato prezioso in più di un’occasione ma la sua presenza non può bastare a giustificare l’assenza di un regista. L’impressione è che ancora manchi un geometra che calibri l’organizzazione del gioco. I profili monitorati finora sono plurimi e, nelle ultime ore, ci sarebbero state delle importanti novità.

Stando a quanto riportato da “Elgoldigital“, infatti, Miralem Pjanic potrebbe passare al Tottenham. Il bosniaco era stato accostato nelle scorse settimane anche alla Roma, così come Tanguy Ndombele.

Quest’ultimo avrebbe rappresentato un profilo saggio quanto carismatico, il cui nome sarebbe però finito nella trattativa su citata e riguardante l’asse Barcellona-Londra. Stando alla suddetta fonte, infatti, l’ex Juve e Roma potrebbe essere messo al centro di un baratto con gli Spurs che coinvolgerebbe anche il francese.

Con Ndombele al Barcellona e Pjanic alla corte di Nuno Espirito Santo si assisterebbe in un unico colpo alla fumata grigia di due operazioni che, con le giuste modalità, sarebbero potute andare in porto in casa Roma.