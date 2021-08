Calciomercato Roma, altro rifiuto | Pinto nei guai

By

Calciomercato Roma, questa ad oggi la situazione legata ad una delle vicende più discusse a Trigoria e ancora ben lungi dall’epilogo.

Dopo aver portato nella Capitale Tammy Abraham, Pinto è ora chiamato dal non facile incarico di provare a chiudere le ultime operazioni in uscita per poter monetizzare e abbassare il monte ingaggi.

Il portoghese ha mostrato una grande celerità e un ottimo pragmatismo anche da questo punto di vista e ha ora a disposizione una settimana per piazzare i non pochi, ma meno numerosi rispetto al passato, elementi finiti ai margini della rosa.

Una delle ultime operazioni chiuse, dopo Florenzi e Pedro, ha interessato Coric. Quella del croato potrebbe però non rappresentare l’unica sortita in programma in questi ultimi giorni di mercato. La speranza dei tifosi è che anche altri giocatori, molti dei quali arrivati sotto la pessima gestione Monchi, possano prendere una strada professionale lontana dal Colosseo.

Calciomercato Roma, il punto sulla cessione di Nzonzi

Quella di Steven Nzonzi è divenuta una delle situazioni più problematiche a Trigoria. Il francese, insieme a Pastore, rappresenta la “grana” più importante di Pinto, ben disposto a liberarsi dell’ex Siviglia.

Quest’ultimo non si è mai ambientato a Roma e percepisce uno stipendio a dir poco spropositato rispetto all’umilissimo contributo apportato alla causa giallorossa. Dopo l’esperienza in Ligue 1, il numero 42 non è stato riscattato dal Rennes ed era in passato stato accostato ad un club di Doha.

L’Al Rayyan aveva infatti palesato un discreto interesse per il centrocampista, scemato di fronte alle sue folli richieste contrattuali, superanti i 3 milioni di euro all’anno. In attesa di una soluzione anche tra il giocatore e la Roma, che non ha intenzione di concedergli la buonuscita da lui richiesta, si è oggi registrato un timido interesse dall’Al-Gharafa.

A riportare l’avance del secondo club di Doha è Teleradiostereo.