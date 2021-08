Calciomercato Roma, grana esuberi | Trattativa saltata

Continuano le trattative di mercato in casa Roma, sia in entrata che in uscita. Sul fronte cessioni c’è da segnalare una brusca frenata in Serie A.

Siamo entrati nell’ultima settimana di calciomercato estivo. In questi sette giorni il GM Tiago Pinto vuole provare a chiudere col botto la campagna acquisti. Ma per regalare nuovi giocatori a Josè Mourinho bisogna partire per forza di cose dalle cessioni, diversi esuberi da piazzare in questa settimana. Tre giocatori sono praticamente fuori rosa, e la società giallorossa ha tutta intenzione di liberarsi dei loro ingaggi.

Finora il dirigente portoghese si è distinto in Italia in questa campagna acquisti. La Roma è tra i club più attivi non solo in campo nazionale, una vera e propria rivoluzione guidata dal tandem lusitano. Per completare al meglio questa sessione, a soli sette giorni dalla chiusura del mercato, serve però ancora un ultimo sforzo. Nei giorni scorsi si era parlato di una trattativa riguardante un esubero in difesa della rosa giallorossa. Trattativa che può però definirsi chiusa, dopo l’accordo trovato con un altro calciatore.

Maksimovic al Genoa, tramonta la pista Fazio

Nei giorni scorsi diversi qutidiani, tra cui Il Tempo, avevano riportato l’interesse del Genoa nei confronti di Federico Fazio. Difensore argentino classe ’87, dal 2016 in maglia giallorossa. Da diverse stagioni sempre più ai margini della rosa giallorossa, un esubero da piazzare in questa sessione di mercato, almeno questa è la speranza di Tiago Pinto.

Ma la pista Genoa è decisamente da depennare per l’italo-argentino, il grifone ha infatti trovato l’accordo con Nikola Maksimovic, centrale serbo svincolato dal Napoli. Contratto quadriennale per lui in maglia rossoblù. Con la chiusura del mercato alle porte, ora alla Roma non resta che sperare in offerte last-minute.