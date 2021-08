Calciomercato Roma, Pinto ci ripensa | Destinazione a sorpresa

Calciomercato Roma, il general manager Tiago Pinto ci ripensa. La destinazione è a sorpresa ma fa chiarisce un dettaglio.

Tra i tanti calciatori in esubero era probabilmente quello più facile da piazzare, con una lunga lista di squadre interessate a ingaggiarlo. Tommaso Milanese, dopo il convincente esordio in prima squadra dell’anno scorso con tanto di gol in Europa League, era stato messo successivamente ai margini. Così tanto che si parlava ormai da tempo di una cessione a titolo definitivo, con parecchie formazioni anche di Serie A pronte a scommettere sull’indiscutibile talento del ragazzo.

Poi però il general manager della Roma Tiago Pinto è evidentemente tornato sui suoi passi. Visto che l’incasso non sarebbe stato comunque di rilievo né c’era ormai la possibilità di inserirlo in eventuali scambi, meglio cambiare formula e provare a valorizzare e scommettere ancora sul giovane.

Calciomercato Roma, Milanese in prestito all’Alessandria

E così, come riportato dal giornalista di Sky Sport Marco Juric, Tommaso Milanese andrà a giocare in Serie B in prestito all’Alessandria. Una destinazione a sorpresa, visto che si era parlato in passato di club di Serie A come Sampdoria e Torino. E invece Pinto ha scelto di mandarlo in una squadra in Serie B dove avrà la possibilità di giocare con regolarità e mettere in mostra tutto il suo valore.

Se l’ambientamento procederà bene, e vista la piazza tranquilla dove andrà a giocare non ci sono particolari dubbi in merito, Milanese potrà fare esperienza e mettersi ulteriormente in mostra. E guadagnarsi magari un ritorno a Roma per la prossima stagione con esame finale di José Mourinho. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale da parte del club.