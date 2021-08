Calciomercato Roma, furia Villar | Duro sfogo social

Clamoroso siparietto social che ha visto protagonista Gonzalo Villar. Il suo sfogo riguarda le continue voci sulla sua cessione, stavolta non ha usato mezzi termini.

Giornate intense per quel che riguarda il calciomercato in casa Roma, occhi puntati sul centrocampo giallorosso tra partenze e trattative in entrata. Proprio in quest’ottica nel tardo pomeriggio di oggi è arrivato uno sfogo clamoroso di un giovane calciatore giallorosso. Un tifoso ha elogiato le doti tecniche di Gonzalo Villar su Twitter, parole che il calciatore ha commentato senza mezzi termini.

Leggi anche: Calciomercato Roma, ancora asse col Chelsea | Tiago Pinto tratta

Il profilo del centrocampista spagnolo è segnato sulla lista dei partenti nelle trattative di mercato giallorosse. Stessa sorte per Amadou Diawara, con cui condivide ruolo ma che la Roma sembra poter sacrificare in questa sessione di mercato. Lo spagnolo aveva già provato ad allontanare le voci di mercato nei giorni scorsi, sempre via social, quest’oggi è stato davvero diretto, tanto da cancellare il post dopo poco tempo.

Leggi anche: Calciomercato Roma, smentita secca | L’agente esce allo scoperto

Furia Gonzalo Villar: “Dicono che sono una pippa..”

L’obiettivo di mercato della Roma è rinforzare la zona mediana. Nuove entrate possono concretizzarsi solo in vista di cessioni però, con gli esuberi da piazzare nella rosa. Se per Nzonzi e Pastore le richieste sono vicine allo zero, lo stesso non si può dire per Diawara e Villar. Il guineano ha avuto richieste sia dalla Serie A che dalla Premier, sullo spagnolo si è registrato l’interesse del Sassuolo nella scorsa settimana. Ma la volontà di Villar è ormai chiara e palese: continuare a vestire i colori giallorossi. Non poteva essere più chiaro di così, soprattutto dopo questo sfogo su Twitter, cancellato dopo poco più di un’ora.

Un tifoso giallorosso aveva elogiato le qualità del giovane spagnolo, sul profilo ufficiale della Roma: “ha una velocità di gambe nello stretto impressionante. Guardate la differenza in confronto agli altri.” La risposta del centrocampista spagnolo, poi cancellata è stata la seguente: “Non è possibile se dicono che sono una pippa e mi devo levare dal c****”. Tweet poco dopo rimosso ma che non è sfuggito al web giallorosso.