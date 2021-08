Calciomercato Roma, sorpresa in mezzo | Non solo Zakaria

Calciomercato Roma, sorpresa in mezzo: non c’è solo Zakaria sul taccuino del general manager che potrebbe di nuovo spiazzare tutti

Non solo Zakaria lì in mezzo. Sì, Tiago Pinto potrebbe di nuovo spiazzare tutti. Lo ha fatto già in questi primi mesi di esperienza nella Capitale. Ha portato Mourinho in panchina, ha chiuso per Abraham in poco tempo quando gli obiettivi sembravano altri, ha preso Vina al posto di Spinazzola e adesso punta al centrocampista dopo aver lasciato andare Xhaka per le richieste ritenute eccessive da parte dell’Arsenal.

In questo momento, il nome più caldo per il centrocampo, sembra quello dello svizzero del Borussia Monchengladbach. Ma occhio, perché quanto riportato questa mattina da Il Messaggero, potrebbe di nuovo cambiare le carte in tavola. Con il general manager portoghese che di nuovo potrebbe spiazzare tutta la compagnia.

Calciomercato Roma, spunta di nuovo il nome di Douglas Luiz

Oltre Zakaria quindi. Oltre Anguissa e anche Koopmeiners. Secondo il quotidiano romano, il preferito da parte dei giallorossi sarebbe Douglas Luiz. Un’operazione comunque difficile da portare a termine visto che si parla di una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro per il brasiliano dell’Aston Villa. Che, oltretutto, va in scadenza di contratto nel 2023. Quindi, cercare di abbassare le richieste, sarebbe impossibile.

Ma senza dubbio potrebbe essere lui l’uomo ideale per José Mourinho: che forse non lo avrebbe richiesto espressamente a Tiago Pinto, ma che comunque spera nel colpo grosso per la sua squadra. Dopo un avvio comunque positivo di stagione, andare a puntellare una rosa che appare già buona, sarebbe il massimo per poter sognare. Perché con lo Special One in panchina, che ha dato un’identità alla propria squadra, nulla potrebbe essere impossibile.