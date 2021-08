Calciomercato Roma, scambio in Serie A | La decisione di Diawara

Calciomercato Roma, destinazione rifiutata da Diawara: salta lo scambio in serie A. Pinto deve cederlo per l’assalto finale al centrocampista

Per andare all’assalto del centrocampista richiesto da Mourinho, la Roma deve cedere almeno un elemento che occupa lo stesso ruolo. L’indiziato principale alla partenza rimane, senza dubbio, Amadou Diawara: l’ex centrocampista del Napoli, comunque, non sembra essere convinto delle destinazioni presentate da Tiago Pinto fino al momento. Anzi, non è proprio convinto. Perché il guineano ha prima detto no al Wolverhampton, e poi, soprattutto – così come riportato questa mattina da Il Messaggero – al Torino di Urbano Cairo.

Proprio con la società granata ci sarebbe stata l’idea di uno scambio con Mandragora. Appunto per andare a regalare allo Special One quell’elemento richiesto all’inizio. Ma l’ipotesi appunto è tramontata per il rifiuto di Diawara di andare a vestire la maglia granata. Una situazione che blocca in maniera totale il mercato in entrata della Roma, a poco più di una settimana dalla chiusura delle trattative.

Calciomercato Roma, l’obiettivo resta Zakaria

Ormai l’obiettivo principale rimane Zakaria del Borussia Monchengladbach. Ma senza cessioni non ci potrà essere l’assalto finale al centrocampista svizzero che ha un ultimo anno di contratto con il club tedesco. L’accordo tra le parti sarebbe già stato trovato, ma la Roma non può permettersi l’ultimo passo, quello decisivo, per andare a chiudere la pratica. Si rimane fermi per il rifiuto di un calciatore che, con Mou, non dovrebbe trovare molto spazio. E non si capisce il motivo per il quale Diawara non voglia andare sicuramente a giocare di più in un’altra società.

La cosa certa al momento è che il tempo stringe. E che senza un’uscita difficilmente si riuscirà a chiudere la prossima operazione. Si è in una fase di stallo che, si spera, possa essere risolta a breve. Anche perché il tempo che rimane, come detto, è davvero poco.