Calciomercato Roma, ufficiale: parte in prestito

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale da parte del club giallorosso. Un altro elemento in uscita piazzato da Tiago Pinto

Ufficiale un altro “colpo” in uscita per la Roma. La società giallorossa infatti ha comunicato tramite i propri profili social che un altro elemento, che non rientra più nei piani giallorossi, è stato ceduto in prestito. Continua quindi il lavoro di Tiago Pinto in uscita: anche se, sul groppone, rimangono ancora dei contratti importanti che devono essere risolti.

Ci sono infatti ancora da eliminare dal bilancio societario i vari Pastone, Nzonzi, Fazio, Olsen e Santon che pesano, eccome, sulle casse dei Friedkin. I primi due, comunque, sembrano proprio aver puntato i piedi e chiedono, ancora oggi, una buonuscita per salutare la compagnia. Un discorso diverso invece va fatto per l’esterno difensivo e il portiere che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero comunque partire questa settimana. Discorso uguale per il difensore centrale.

Calciomercato Roma, intanto Coric parte in prestito

Come detto, però, la Roma questa mattina ha piazzato un’altra cessione. Ante Coric infatti è stato ceduto in prestito allo Zurigo, in Svizzera. Una cessione temporanea, l’ennesima, per il trequartista croato che nella passata stagione ha vestito la casacca dell’Olimpia Lubiana. Non rientrando nei piani di Mourinho, comunque, la società giallorossa ha deciso di mandarlo via un’altra stagione sperando che finalmente si possa rilanciare per poi cederlo, magari, a titolo definitivo. Anche se, nemmeno in questo caso, sarà facile.

Coric, con la società capitolina, ha un contratto che scade nel 2023. Quindi ancora due anni di legame. Quindi il tempo, per non perderlo a zero, rimane davvero poco. Le decisioni societarie comunque, sotto questo aspetto, rimangono chiare: anche in caso di minusvalenza, eliminare dal bilancio quegli ingaggi inutili, rimane sempre la soluzione migliore.