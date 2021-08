Roma, gioia Zaniolo | Mancini lo rilancia in nazionale

Ottime notizie per Nicolò Zaniolo in casa Roma, che vuole dimenticare l’espulsione rimediata all’esordio in campionato.

Arrivano grandi notizie per Nicolò Zaniolo, protagonista in negativo dopo l’espulsione all’esordio in campionato. Il talentuoso trequartista però può sorridere, arrivano grandi novità dal Commissario Tecnico della nazionale Roberto Mancini. Proprio in nazionale il talentuoso trequartista subì l’ultimo infortunio shock, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Era il settembre 2020, e la sfida contro l’Olanda all’Olimpico segnò uno stop drammatico per il talento giallorosso. Vero e proprio innesto per la nuova Roma targata Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha chiarito fin da subito quanto sia importante il trequartista per la rosa giallorossa. Proprio Zaniolo sarà sicuramente titolare nella sfida di ritorno nei playoff di Conference League, in programma giovedì sera.

Nicolò Zaniolo ritrova l’Italia, Mancini lo convoca

Come segnalato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport infatti Roberto Mancini è pronto a diramare le nuove convocazioni in casa Italia. Nella giornata di venerdi il CT campione d’Europa comunicherà la sua nuova lista. E se di certo mancherà Leonardo Spinazzola, altro grave infortunio in maglia azzurra per lui, ci sarà il ritorno di Nicolò Zaniolo.

Il numero 22 giallorosso è pronto e ben felice di ritrovare la maglia azzurra. Il tecnico marchigiano lo convocherà per tre gare di qualificazione verso i Mondiali in Qatar. Le tre partite saranno contro Bulgaria a Firenze, Svizzera a Basilea e Lituania a Reggio Emilia. Il talento giallorosso scalpita, il rosso rimediato contro la Fiorentina è già un ricordo alle spalle.