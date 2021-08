Verso Roma-Trabzonspor, è caccia al biglietto per l’Olimpico

Giovedì sera la Roma si gioca l’accesso ai gironi di Conference League. Dopo la vittoria di misura dell’andata in Turchia l’Olimpico si prepara al ritorno.

Buona la prima in casa per Mourinho, dopo l’esordio vincente in Turchia anche in campionato la Roma è partita col piede giusto. Una vittoria di grinta e carattere che fa ben sperare i tifosi giallorossi, soprattutto per quello che riguarda dopodomani. Si perchè la sfida ai turchi del Trabzonspor è decisiva e i giallorossi avranno due risultati su tre a disposizione. Nel frattempo in città sale la febbre per il biglietto, a poche ore dalla gara sono già tantissimi i tagliandi staccati.

Si riparte dalla vittoria per 1-2 conquistata sul campo degli ex Bruno Peres e Gervinho, risultato che non può far dormire sonni tranquilli al tecnico portoghese. L’andata venne decisa interamente nella ripresa, con le marcature di Pellegrini e Shomurodov, in mezzo il momentaneo pareggio di Cornelius. Ai giallorossi basterebbe non prendere gol per essere certi dell’approdo ai gironi della neonata competizione europea.

Roma-Trabzonspor, l’Olimpico si prepara

La Roma scenderà in campo alle ore 19:00 giovedì contro i turchi. Dopo aver ritrovato dopo oltre un anno e mezzo l’abbraccio dell’Olimpico, giovedì è previsto il tutto esaurito. Chiaramente la capienza massima dell’impianto è limitata a 30mila posti, secondo le vigenti normative di contrasto alla pandemia. Comunque a due giorni dalla gara la vendita sembra procedere spedita, stando a quanto riporta la Roma su Twitter.

E’ stata superata infatti la quota dei 21mila biglietti venduti, ben lontani i numeri del pienone allo stadio Olimpico, ma comunque un segno netto di passione. I tifosi giallorossi sanno bene che giovedì sera sarà un crocevia da non fallire per la nuova Roma. E nelle ultime ore si potrebbe assistere decisamente ad un’impennata delle vendite, registrando il “tutto esaurito”.