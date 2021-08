Roma-Trabzonspor, nuovo acquisto dalla Serie A

I giallorossi giovedì sera se la vedranno contro il Trabzonspor nella gara di ritorno del preliminare di Conference League.

Giovedì alle ore 19 allo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi di José Mourinho scenderanno in campo per quella che sarà la terza gara ufficiale della stagione. La partita sarà valida per il ritorno del preliminare di UEFA Conference League ma anche per l’accesso alla fase a gironi della terza competizione europea. Forti del 2-1 in casa del Trabzonspor, i capitolini possono gestire la gara, senza però calare di concentrazione visto l’effettivo valore della squadra turca.

Il tecnico capitolino potrebbe cambiare qualcosa sull’undici titolare, dove quasi sicuramente ne farà parte Nicolò Zaniolo, che sarà squalificato per il match di domenica sera contro la Salernitana, dopo il rosso per doppia ammonizione rimediato nella prima giornata di campionato contro la Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto ci ripensa | Destinazione a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, i colpi last minute secondo i bookmaker

Roma-Trabzonspor, nuovo rinforzo per i turchi

Roma-Trabzonspor, nuovo acquisto per i turchi che hanno ufficializzato in data odierna l’arrivo del difensore Stefano Denswil. Il centrale olandese classe ’93 arriva dalla Serie A, precisamente dal Bologna, con la formula del prestito. Non potrà però essere utilizzato per la gara di giovedì contro i giallorossi, come da regolamento UEFA. La compagine di Abdullah Avci in questa sessione di calciomercato ha visto tra i tanti anche gli arrivi di altri quattro ex giocatori di Serie A, tra i quali due ex della Roma: Bruno Peres, Gervinho, Andreas Cornelius e Marek Hamsik.