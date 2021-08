Calciomercato Roma, rivelazione in diretta | Futuro in bilico

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato potrebbe andare in scena una trattativa tutta italiana.

Ancora qualche giorno e la sessione di calciomercato si chiuderà. I giallorossi hanno portato a termine fin qui le trattative per Rui Patricio, Matias Vina, Eldor Shomurodov e Tammy Abraham. Non si fermerà all’attaccante inglese Tiago Pinto, con il general manager portoghese che sta cercando di chiudere la trattativa per il centrocampista tanto richiesto da José Mourinho. Chissà se dalle ultime ore di mercato possa arrivare anche un terzino destro. Intanto a proposito di giocatori offensivi, arriva un’importante e curiosa indiscrezione da Firenze, dove la moglie di Borja Valero ha parlato ai microfoni di ‘Radio Bruno’.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, intrigo a centrocampo | Mourinho ha le idee chiare

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, movimento a centrocampo | Trasferimento ufficiale

Calciomercato Roma, futuro Borja Mayoral | La situazione

La moglie dell’ex calciatore spagnolo, oggi commentatore e opinionista di ‘Dazn’ ha rivelato un principio di trattativa tra la Fiorentina e la Roma per Borja Mayoral, impiegato solamente pochi minuti nel finale di Trabzonspor-Roma. “Ci potrebbe essere un interessamento per Borja Mayoral della Roma. A lui piace molto il gioco di Italiano, quindi lui sarebbe molto contento di raggiungere la Fiorentina“, ha detto Rocío Rodríguez all’emittente radiofonica.

Del futuro del giocatore se ne era parlato nei giorni scorsi, con lo spagnolo che dovrà faticare per sbaragliare la concorrenza dell’uzbeko ex Genoa e dell’inglese ex Chelsea. Tutto questo potrebbe dipendere anche dal futuro di Dusan Vlahovic, che però pare essere vicino alla permanenza in viola.