Calciomercato Roma, altro addio in vista? “Giallo” sul sito ufficiale

Calciomercato Roma, l’indizio sul sito ufficiale non è passato inosservato: non è da escludere un addio nei prossimi giorni.

Se “un indizio è un indizio, due indizi sono sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova“, non può essere di certo bollata come casualità il fatto che sul sito ufficiale della Roma, alla voce “staff e calciatori”, nella sezione “centrocampisti” non figuri il nome di Ebrima Darboe: il sospetto che possa trattarsi di un indizio, di una prova provata, e non di una svista, è alimentato dal fatto che è possibile leggere, invece, i nomi di Zalewski e Bove. In effetti, negli ultimi giorni Darboe è al centro di molte voci di mercato, e non è da escludere un possibile addio in prestito nelle ultimissime ore di una sessione estiva di calciomercato che ha comunque visto la Roma come una delle protagoniste più importanti.

Calciomercato Roma, per Darboe ipotesi prestito? Ore caldissime per il suo futuro

Quella che ora si configura come una possibilità di mercato, ovvero la cessione in prestito di Darboe, si configurerebbe come una pista necessaria, quando Tiago Pinto metterà le mani sul rinforzo in mediana tanto richiesto da Mou. A quel punto la chances di un impiego del gambiano si ridurrebbero ancor di più: ecco perché ci si sta guardando attorno, alla ricerca di una soluzione grazie alla quale far maturare con la giusta calma un calciatore che comunque ha dimostrato doti fisiche e tecniche da non sottovalutare.