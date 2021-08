Calciomercato Roma, pazza idea dal Barça | Irruzione a sorpresa

Calciomercato Roma, Pinto potrebbe pescare nuovamente in Liga, ma la concorrenza è folta: da segnalare un’irruzione di un club inglese.

Sebbene non sia uno dei calciatori maggiormente attenzionati dai giallorossi, il profilo di Ilaix Moriba è spendibile anche in chiave Roma, a cui è stato alcune volte accostato soprattutto dai portali iberici. E in effetti il giovane classe ‘2003 fa gola a molti club del Vecchio Continente, tra cui il Lipsia e il Chelsea: il suo contratto con i blaugrana scade il prossimo anno, e la questione relativa al rinnovo è oggetto di feroce dibattiti al Barça, dal momento che il calciatore fino ad ora si è opposto a qualsiasi proposta presentatagli dai catalani, per stessa ammissione di Ronald Koeman.

Come rivelato dal “Mundo Depurtivo“, la discrepanza tra richiesta ed offerta è talmente importante, che ogni trattativa per il rinnovo si è arenata; d’altro canto, anche il pugno duro del Barcellona ha contribuito a mettere benzina sul fuoco, dal momento che il club è stato inflessibile nel continuare a valutare Moriba 20 milioni di euro, non un centesimo in meno.

Calciomercato Roma, l’intrigo Moriba continua | Lipsia e Chelsea avvisate

Il Lipsia ha messo sul piatto un’offerta da 6 milioni di euro, rispedita al mittente in modo piccato dal Barça, che crede che il calciatore abbia già trovato un accordo di massima con il club tedesco, scenario sempre negato dall’entourage del giovane talento. Chiaramente i blaugrana, anche alla luce delle ben note vicissitudini finanziarie, non hanno chiuso ad una cessione di Moriba, ma il tempo comincia a stringere: in questo senso, è tornato prepotentemente in auge la candidatura del Chelsea, che già seguiva il guineano qualche anno fa, e che potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Barcellona, nonché le privilegiate risorse economiche. L’irruzione dei “Blues” farebbe inevitabilmente saltare il banco: vi daremo ulteriori ragguagli qualora dovessero esserci degli aggiornamenti.