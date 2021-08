Calciomercato Roma, caso Diawara | Mourinho fa chiarezza

Calciomercato Roma, le parole di José Mourinho rilasciate in conferenza stampa hanno permesso di fare chiarezza su una questione molto discussa nelle ultime ore.

Lo Special One ha da poco concluso la conferenza stampa antecedente il match di ritorno di Conference League. Domani, giovedì 26 agosto, la Roma è infatti chiamata ad affrontare il Trazbonspor per la sfida di ritorno, che decreterà la rosa approdante ai gironi della nuova competizione Uefa.

All’andata i giallorossi si sono imposti per 2 a 1 grazie alle reti di Pellegrini e Shomurodov, quest’ultima fondamentale perché arrivata dopo il pareggio dell’ex Atalanta e Parma, Cornelius.

Come da poco raccontatovi, il portoghese ha toccato molteplici punti, inerenti il match di domani ma non solo.

Calciomercato Roma, Mourinho si espone sulla questione Diawara

Il portoghese ha anche parlato della tanto vessata vicenda inerente ad Amadou Diawara. L’ex Napoli è stato annoverato nel corpo squadra principale e ha accumulato anche diversi minuti durante la pre-season.

Il numero 42 è però da qualche giorno finito al centro dell’attenzione mediatica e non solo. Come ormai ben noto, Pinto sta in questi ultimi giorni di mercato provando a cedere alcuni elementi finiti ai margini della rosa per poter ricavare la giusta linfa da investire per l’anelato centrocampista.

Diawara figura tra i possibili partenti ma ha finora declinato le diverse offerte recapitate per lui a Trigoria, ieri sede di un’aggressione verbale da parte di un tifoso nei suoi confronti durante la quale il guineano è stato esortato a lasciare la Capitale.

Mourinho ha così commentato la situazione, presentando soprattutto la visione che ha del ragazzo e l’importanza che crede possa avere all’interno della squadra. “Ci è stata una reazione da parte sua dopo alcune parole di troppo volate da qualche tifoso. Amadou è un giocatore della nostra rosa e appartiene al corpo di elementi che si allenano con noi, a differenza di altri. Il mercato è aperto, può succedere sia che venga venduto sia che resti tra noi. Si tratta di un buon professionista e di un bravo ragazzo, che ha un bel rapporto con tutti. Non sarà mai un problema per noi“.