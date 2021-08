Calciomercato Roma, colpo a centrocampo | Indizio bookmaker

Calciomercato Roma, colpo a centrocampo: c’è l’indizio dei bookmaker che apre a nuovi scenari interessanti per i giallorossi

Occhio alle quote. Sì, perché i tifosi della Roma hanno già visto la “potenza” dei bookmaker. Non ve lo ricordate quando? Vi rinfreschiamo noi la memoria: qualche giorno prima dell’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa, un colpo completamente inaspettato da parte dei Friedkin e di Tiago Pinto, i bookmaker avevano clamorosamente abbassato la quota dello Special One nella Capitale. Poi è successo davvero. E allora è giusto, anche adesso, riportare quello che sta succedendo tra chi si occupa di queste cose.

La Roma, come tutti ormai sappiamo, è alla ricerca di un centrocampista centrale che vada a completare in maniera definitiva la rosa dello Special. Il nome che circola in maniera assai insistente in questi ultimi giorni è quello di Zakaria. Ma attenzione, perché tra i centrocampisti, secondo i quotisti, non è lui quello che potrebbe arrivare in giallorosso entro il prossimo 1 settembre, giorno di chiusura delle trattative.

Calciomercato Roma, in pole c’è Koopmeiners

Sì, ci sarebbe proprio il centrocampista olandese davanti a tutti. Un elemento che non è mai uscito dai radar di Tiago Pinto in questi mesi, anche se, c’è da dirlo, a un certo punto sembrava l’Atalanta la squadra pronta a chiudere la trattativa. Ma negli ultimi giorni, anche il Rennes, poi, sembrava a un fatto dal riuscire a far firmare il classe 1998 anche nazionale olandese. Ma al momento, nulla di fatto.

E siccome anche oggi Il Messaggero sottolinea che la pista non è mai tramontata del tutto, allora ci potrebbe anche essere un ultimo assalto per cercare di portare a Roma l’olandese. La classica ciliegina sulla torta per chiudere in bellezza. Anche se, per l’affondo finale, serve decisamente una partenza.