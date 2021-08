Calciomercato Roma, alta tensione con Pastore | Incontro decisivo

Importanti sviluppi sul futuro di Javier Pastore potrebbero presto arrivare sul fronte del calciomercato.

Tanto lavoro da fare per il general manager giallorosso Tiago Pinto che lavora su più tavoli per portare nella capitale il centrocampista tanto richiesto da José Mourinho. La trattativa però non sarà semplice visto che in quel reparto del campo la Roma dovrà prima cedere qualcuno. Non è detto che i nomi Amadou Diawara e Gonzalo Villar possano essere quelli decisivi, visto che qualora il club giallorosso dovesse liberarsi dei pesanti ingaggi relativi a Steven Nzonzi e Javier Pastore, potrebbe inserire un nuovo centrocampista. A proposito dell’argentino c’è da registrare un’importante novità legata al suo futuro. Proprio in questo ore infatti il dirigente portoghese ha incontrato l’agente dell’ex giocatore del PSG, Marcelo Simonian.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rivelazione in diretta | Futuro in bilico

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, intrigo a centrocampo | Mourinho ha le idee chiare

Calciomercato Roma, incontro con Pastore

La situazione non è affatto semplice, visto che, come riportato da ‘repubblica.it’, l’argentino continua a chiedere una buonuscita (incentivo all’esodo) per lasciare la capitale. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo, che al momento non c’è, in quanto la Roma vorrebbe effettuare una rescissione consensuale senza spese. L’ingaggio del flaco è di 4,5 milioni di euro netti a stagione per altri 2 anni. Incontro, dunque, che potrebbe portare a nuovi sviluppi molto presto. Intanto c’è anche un giallo tra la Roma e Pastore, con quest’ultimo che aveva saltato la presentazione dei giallorossi all’Olimpico preferendo quella del PSG. Questo sembra portare ad una vera e propria rottura totale tra le parti, visto che il giocatore non era stato autorizzato dalla Roma ad andare a Parigi. E il suo comportamento non è ovviamente piaciuto ai dirigenti, riporta ancora ‘Repubblica’.