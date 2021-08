Calciomercato Roma, l’addio ha un prezzo | Spunta l’alternativa

Calciomercato Roma, l’addio ha un prezzo. E se le cose non andassero per il verso giusto sarebbe già pronta l’alternativa

Anche la cessione ha un prezzo: quello di una buonuscita. Molti calciatori, alla Roma, l’hanno richiesta nel momento in cui la società giallorossa ha proposto delle alternative per andare a giocare in altri club. E fino al momento, queste pretese, hanno bloccato le uscite. Tiago Pinto non ha intenzione di regalare dei soldi a nessuno, soprattutto a quei giocatori che sanno benissimo che, rimanere a Trigoria, significherebbe solamente non giocare un solo minuto nella prossima stagione. In queste condizioni ci sono Nzonzi, Pastore e anche Fazio: quest’ultimo ha rifiutato il Genoa proprio ieri. Un muro contro muro.

Tra questi c’è anche Olsen, che nelle ultime settimane è stato accostato allo Sheffield United. Sembrava una trattativa ormai pronta per essere portata a termine. Ma il portiere, secondo quanto riportato da media svedesi, starebbe cercando di capire se, per lui, possa arrivare una soluzione migliore di quella di andare a giocare in Championship. Essendo un nazionale, ha delle pretese importanti. E, anche lui, vorrebbe un regalo economico da parte della Roma. Il solito incentivo all’esodo praticamente che sta bloccando il mercato in entrata di Pinto.

Calciomercato Roma, spunta l’alternativa per Olsen

E, secondo quanto riportato da expressen.se, sarebbe anche pronta l’alternativa per Olsen. Anzi due. Perché il club inglese, visti i tentennamenti, starebbe pensando a Seny Dieng, portiere senegalese del Qpr. Poi, l’estremo difensore, potrebbe addirittura rientrare nelle rotazioni di Mourinho. Qualora la Roma non riuscisse a cederlo entro il prossimo 1 settembre, giorno ultimo fissato per la chiusura delle trattative, allora lo Special One lo potrebbe promuovere come secondo alle spalle di Rui Patricio.

Un’ipotesi, quest’ultima, mai contemplata fino al momento. Ma che potrebbe vedere la “luce” già dai prossimi giorni. Pinto rimarrà a lavoro per cederlo, su questo non ci sono dubbi, ma una mancata riuscita nell’operazione potrebbe aprire un nuovo scenario sicuramente importante.