Calciomercato Roma, muro del calciatore | Trattativa saltata

Calciomercato Roma, muro del calciatore. Ormai la trattativa sembra davvero saltata. E Tiago Pinto non l’ha preso per niente bene

Sembrava tutto fatto. Invece alla fine ecco il nuovo rifiuto, inaspettato. Soprattutto perché la Roma non ha nessuna intenzione di reintegrarlo in rosa e anche perché, Tiago Pinto, andando decisamente contro quella che è la politica societaria – ma serviva anche questo passo – aveva deciso di pagare una parte dello stipendio del calciatore per almeno uno dei due anni di contratto che il Genoa ha offerto a Fazio.

Ma le pretese del difensore sono diverse: secondo quanto riporta il Tempo questa mattina, il brasiliano vorrebbe tutti i 2 milioni di euro che sono siglati sul contratto che lo lega per un’altra stagione alla società della Capitale: rifiutato il Genoa insomma, e trattativa saltata proprio a pochi giorni dalla fine delle trattative.

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, addio Villar: scambio last minute in Serie A

LEGGI ANCHE: Roma, gioia Zaniolo | Mancini lo rilancia in nazionale

Calciomercato Roma, Fazio rimane

E adesso ci sono davvero pochi dubbi: Fazio, dopo l’ennesimo tentativo della Roma di togliere dal bilancio il suo ingaggio, e dopo l’ennesimo suo rifiuto, rimarrà in giallorosso per continuare, almeno per i prossimi 10 mesi, ad allenarsi da solo e a non avere mai la possibilità nemmeno di fare un minuto fino al prossimo 30 giugno. Una situazione che potrebbe interessare anche Nzonzi e Pastore: gli altri due che per salutare la compagnia vogliono e pretendono una buonuscita che la Roma non ha nessuna intenzione di versare.

Una fase di stallo che potrebbe anche bloccare il mercato in entrata: Pinto è ancora alla ricerca di un elemento che vada a completare il reparto mediano di Mourinho. Ma almeno uno lo deve piazzare da qui alla fine del calciomercato. E le sensazioni non sono di certo positive in questo momento.