Calciomercato Roma, movimento a centrocampo | Trasferimento ufficiale

Calciomercato Roma, sono giorni di trattative molto intensi: è appena arrivata una nuova ufficialità riguardante il centrocampo.

Mancano ormai pochi giorni al gong del calciomercato: saranno ore frenetiche con il general manager Tiago Pinto che ha ancora tanto lavoro da fare. Il reparto dove potrebbero esserci più movimenti è il centrocampo. E il via lo ha dato la cessione ufficiale di Tommaso Milanese all’Alessandria, squadra neopromossa in Serie B.

Questo il comunicato ufficiale del club: Tommaso Milanese è un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio: benvenuto Tommaso! 19 anni compiuti da poco, centrocampista, Milanese è uno dei prodotti più significativi del vivaio della #Roma, società da cui proviene con la formula del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. 74 presenze e 22 gol nel settore giovanile giallorosso e 3 presenze in EuropaLeague nel 2020/21 con un gol e un assist sono il lusinghiero biglietto da visita del giovane centrocampista che arriva in Grigio dopo una trattativa che ha visto diverse società interessate alle sue prestazioni.

Una destinazione a sorpresa, quella dell’Alessandria, visto che nei mesi scorsi si era parlato di club di Serie A come Sampdoria e Torino. Il general manager Tiago Pinto ha invece scelto di mandarlo in una squadra in cadetteria dove avrà la possibilità di giocare con regolarità e mettere in mostra tutto il suo valore.

Se l’ambientamento procederà bene, e vista la piazza tranquilla dove andrà a giocare non ci sono particolari dubbi in merito, Milanese potrà fare esperienza e mettersi ulteriormente in mostra. E guadagnarsi magari un ritorno a Roma per la prossima stagione con esame finale di José Mourinho.