Calciomercato Roma, addio sempre più vicino a centrocampo per Gonzalo Villar: via allo scambio last minute in Serie A.

Lavori in corso in mediana per la Roma. Nonostante le due vittorie su due alle prime uscite ufficiali sotto la guida di José Mourinho, l’impressione che manchi qualcosa a centrocampo è stata netta sia contro il Trabzonspor, sia contro la Fiorentina. Il problema per Tiago Pinto è rappresentato dal mercato in uscita, dove oltre al fuori rosa Nzonzi, il dirigente portoghese spera di riuscire a piazzare almeno uno tra Darboe, Diawara e Villar. Proprio lo spagnolo si è reso protagonista di uno spiacevole episodio sui social, con un tweet polemico cancellato successivamente.

Calciomercato Roma, idea Villar-Pulgar con la Fiorentina

I nomi che vanno per la maggiore in entrata restano quelli di Zakaria, Sergio Oliveira, Anguissa, Sissoko e Loftus-Cheek, ma qualora nelle casse giallorosse non dovesse entrare nemmeno un euro dalle cessioni a centrocampo, potrebbe prendere corpo l’ipotesi di qualche scambio. Uno di questi potrebbe avere come protagonista proprio Gonzalo Villar. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, ci sarebbe stato qualche colloquio esplorativo per uno scambio di prestiti con Pulgar. L’arrivo di Torreira prevede l’utilizzo dell’uruguaiano nel ruolo di regista e il cileno potrebbe partire negli ultimi giorni di mercato.

La Roma non ha chiuso le porte a questa ipotesi, ma prima di andare a fondo in maniera concreta sull’ex Bologna, continuerà ad esplorare le piste prioritarie che rispondono ai nomi citati sopra. Cessioni permettendo, ovviamente.