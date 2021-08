Calciomercato Roma, salvo clamorosi colpi di scena, non approderà nella Capitale. La sua cessione è stata bloccata.

Oltre al possibile innesto a centrocampo, per il quale Pinto sta intensificando i contatti alla luce della chiusura sempre più vicina della sessione di calciomercato, la Roma sta attenzionando anche la situazione legata alla linea difensiva, a maggior ragione se dovesse partire uno dei centrali sui quali può attualmente contare José Mourinho: un’ipotesi che, per quanto remota, non può essere esclusa a priori. Nei giorni scorsi era stata ventilata l’indiscrezione secondo la quale i giallorossi avrebbero effettuato alcuni sondaggi esplorativi per Samuel Umtiti, che sembrava in uscita dal Barcellona: tuttavia, stando agli ultimi rumours provenienti dalla Spagna, si sarebbero rimescolate le carte in tavola.

Calciomercato Roma, Umtiti ha deciso: resta al Barcellona

Secondo quanto riferito dal “Mundo Depurtivo“, Umtiti rimarrà al Barcellona almeno per un’altra stagione: ogni ipotesi di cessione è stata sventata, dopo un incontro avvenuto alcuni giorni fa, durante il quale il difensore ha avuto modo di avere un faccia a faccia diretto con Joan Laporta, Rafa Yuste e Mateu Alemany. Summit che è servito al calciatore per convincere la dirigenza a non lasciarlo partire: erano stati sollevati dei dubbi sulle brutte prestazioni disputate negli ultimi anni, ascrivibili però a guai fisici, che tutto il popolo blaugrana spera possano essere stati definitivamente gettati alle spalle.