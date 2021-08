Calciomercato Roma | Big italiana su Villar, ma c’è un giallo

Il calciomercato giallorosso potrebbe vedere nuovamente l’uscita di un altro giocatore che non fa parte della lista esuberi.

Il centrocampo è il ruolo chiave di questi ultimi giorni di calciomercato, dove alcune squadra italiane e non solo stanno cercando di puntellare la rosa per la stagione appena iniziata. In casa Roma tiene banco il centrocampista, dopo che per alcune settimane Granit Xhaka era l’obiettivo numero uno del mercato. Il capitano della Svizzera ha poi rinnovato con l’Arsenal, rendendo tutte vane le speranze di José Mourinho. Sono molti i nomi presenti sul taccuino di Tiago Pinto, ma potrebbe servire però un’uscita in quel reparto del campo. Si fanno i nomi di Amadou Diawara e Gonzalo Villar, ma entrambi difficilmente lasceranno la capitale in questi giorni rimanenti.

Calciomercato Roma, la situazione Villar

A proposito dello spagnolo secondo quanto riportato da ‘Kiss Kiss Napoli’ si sarebbero accesi i fari del Napoli su di lui. L’ex giocatore dell’Elche piace a Luciano Spalletti e a Giuntoli, ma non è partita ancora una vera e propria trattativa. Sulla stessa emittente radiofonica, è intervenuto anche il giornalista della Rai Ciro Venerato, che ha confermato la possibilità quasi certa che il club partenopeo intervenga in quel ruolo sul mercato, ma potrebbe non essere Villar il colpo. Potrebbe apririsi la trattativa con la Roma solamente con la formula del prestito, che il Napoli nel caso richiederebbe, ma che probabilmente non verrebbe accettata da Tiago Pinto.