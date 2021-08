Calciomercato Roma, altro addio | Ceduto in Serie C

Calciomercato Roma, ufficializzato un altro addio: approda al Monterosi Tuscia, l’accordo è stato raggiunto.

Il 31 agosto è alle porte, e gli addetti ai lavori stanno cercando di chiudere in fretta e furia trattative imbastite da tempo. In quest’ottica, si segnala un’altra ufficialità in casa Roma, questa volta legata al fronte uscite: come comunicato dal Monterosi Tuscia, club che milita nel girone C della terza divisione ( Serie C), è stato ufficializzato l’accordo per l’arrivo di Zakaria Sdaigui, centrocampista italo-marocchino della Roma, che lo scorso anno ha militato in prestito al Gubbio. Ecco la nota del club, tramite un post sul proprio profilo Instagram:

“Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito dall’As Roma a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zakaria Sdaigui, ce si lega con un biennale al Monterosi. Benvenuto Zak!” Si tratta di un giocatore che fa delle qualità nell’inserimento la sua abilità preponderante, come testimoniano i 16 goals messi a referto nelle 80 apparizioni fin qui complessivamente totalizzate.