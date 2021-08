Roma, la spinta dell’Olimpico contro il Trabzonspor | Il dato sui biglietti venduti

Roma, l’Olimpico si appresta a confermarsi nuovamente fattore decisivo nella sfida di ritorno contro il Trabzonspor.

La compagine di José Mourinho in questa stagione per le partite casalinghe potrà nuovamente fare affidamento ad un fattore che tanto è mancato nella Roma dell’ultimo Fonseca: lo Stadio Olimpico. Già nella gara contro la Fiorentina, il ruggito dei tifosi giallorossi ha ricoperto un ruolo di notevole importanza nello spingere Veretout e compagni ad una vittoria che ad un certo punto del match sembrava essere incredibilmente sfuggita. L’Olimpico che canta, che incita, che salta, che sogna: l’appello dello Special One in conferenza stampa non è passato inosservata. La torcida giallorossa ha risposto presente all’appello del suo Comandante, e si appresta a diventare dodicesimo uomo in campo.

Roma-Trabzonspor, gremite la Curva Sud e la Tribuna Tevere: venduti 23 mila biglietti

Il risultato ottenuto in Turchia è una buona base, ma non fa comunque dormire sonni tranquilli: servirà anche la carica dei tanti tifosi presenti. Sono stati esauriti i biglietti per la Curva Sud e la Tribuna Tevere, e venduti complessivamente 23 mila biglietti. Ci si auspica di arrotondare ancor di più il dato, dal momento che contro la Fiorentina gli spettatori erano quasi 27 mila. C’è entusiasmo attorno alla nuova creatura di Mou, e si percepisce anche da questi dati che non sono affatto casuali…