Roma-Trabzonspor, le probabili formazioni | Nuova esclusione

Roma-Trabzonspor, ecco le probabili formazioni: ancora panchina per l’attaccante. Se non è una bocciatura ci manca davvero poco

Conquistare l’accesso al tabellone finale della Conference League dopo la vittoria in Turchia dovrebbe essere solamente una formalità per la Roma di Mourinho che ospiterà all’Olimpico, davanti a più di 20mila spettatori, il Trabzonspor. Obiettivo minimo per la squadra giallorossa quello di prendere parte alla fase finale di una manifestazione nata quest’anno e che potrebbe davvero regalare delle emozioni. Ci sono squadre di livello sicuramente, ma gli uomini dello Special One, senza troppi giri di parole e senza pensare alla scaramanzia, hanno la possibilità di arrivare in fondo. Ma un passo alla volta, ovviamente, anche perché prima c’è il ritorno di una sfida che, all’andata, ha visto vincere la truppa allenata da Mourinho grazie alla rete di Shomurodov: già tre reti in quattro presenze per l’attaccante arrivato dal Genoa. E sarà ancora lui, domani sera, a giocare dall’inizio in attacco, come riporta il Corriere dello Sport. Abraham non ci sarà.

Roma-Trabzonspor, nuova esclusione in vista: è una bocciatura?

C’è, quindi, una nuova esclusione in vista per Borja Mayoral. Che, in due gare ufficiali, ha giocato solamente pochi minuti in Turchia la scorsa settimana. Domenica contro la Fiorentina in campo non ci è entrato (ma è stata una gara particolare), ma forse ci si aspettava sicuramente che Mourinho lo potesse lanciare domani sera in una gara che, sotto l’aspetto del risultato, ha poco da dire. Anche per fare fiducia a un ragazzo che nella passata stagione, in Europa League, ha giocato e segnato con una regolarità disarmante.

Si può parlare di bocciatura? Forse sì, oppure forse è troppo presto. In ogni caso, lì, come centravanti, al posto di Abraham che è il titolarissimo, domani sera ci sarà l’uzbeko, che ha già conquistato tutti.

La probabile formazione della Roma

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Shomurodov