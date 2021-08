Roma, chi si rivede | Due ritorni allo stadio Olimpico

Roma, mancano poco più di 24 ore alla terza sfida ufficiale della nuova era Mourinho all’ombra del Colosseo.

Lo Special One ha esordito felicemente sei giorni fa in Turchia, contro il Trabzonspor, in occasione dell’andata del turno preliminare di Conference League. I giallorossi sono riusciti a imporsi per 2 a 1 grazie alle reti di Pellegrini e Shomurodov. La sigla dell’uzbeko è arrivata dopo il pareggio di Cornelius su assist a bacio dell’ex Bruno Peres.

Il vantaggio, seppur minimo, potrebbe permettere ai capitolini di approcciare alla gara con maggiore tranquillità ma servirà comunque grande attenzione nell’arco dei 90 minuti. Da ricordare, inoltre, la nuova regola Uefa secondo la quale non vi è più differenza tra gol in casa e gol in trasferta.

Ciò appiattisce ulteriormente il già minimo vantaggio di una sola rete maturato in Turchia. In attesa della gara, è facile prevedere alcuni cambi in casa capitolina, volti a dare fiducia e condizione a chi non abbia giocato molto in questi primi 180 minuti e garantire riposo in visto della seconda gara di campionato.

Domenica 29 agosto, infatti, Mancini e compagni voleranno a Salerno per affrontare i campani neopromossi.

Roma-Trabzonspor, i convocati di Avci: Bruno Peres e Gervinho tornano all’Olimpico

Restando sulla gara di domani e andando in casa Trabzonspor, riportiamo di seguito la lista di convocati, diramata dal tecnico Abdullah Avci e comunicata dalla società tramite nota ufficiale sui propri account.

Oltre all’ex Napoli Marek Hamsik, protagonista di un’ottima prestazione all’andata, si segnalano i ritorni sul prato dell’Olimpico di due “vecchi” giocatori giallorossi. Ci riferiamo, ovviamente, a Bruno Peres e Gervinho, già schierati in campo per la prima gara.