Salernitana-Roma, designato l’arbitro | Statistiche e curiosità

Salernitana-Roma, è stata da poco designata la terna arbitrale per la partita di domenica sera contro i campani.

Dopo l’ottimo esordio in campionato di domenica scorsa contro la Fiorentina, la Roma è ora attesa dalla seconda sfida della Serie A, in programma domenica 29 agosto alle 20.45 contro la Salernitana.

Circa 72 ore dopo il match di ritorno contro il Trabzonspor, Pellegrini e compagni affronteranno i campani neopromossi prima della sosta delle Nazionali.

Come emerso dalle parole dello Special One in conferenza stampa, l’attenzione della squadra deve essere solo sulla sfida europea, in seguito alla quale si potrà iniziare a pensare al campionato e ad eventuali discorsi relativi a turnazioni e riposo.

La sfida non sarà delle più semplici, vista la buona produttività offensiva degli uomini di Fabrizio Castori e l’assenza di una pedina importante come Nicolò Zaniolo, costretto ad un turno di stop dopo l’espulsione ottenuta contro i toscani per doppia ammonizione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, cessione ufficiale | Rimane in Italia

Salernitana-Roma, arbitra Abisso: il bilancio del fischietto di Palermo

Dopo la gestione di Pairetto lo scorso 22 agosto, la seconda gara di campionato dei capitolini sarà affidata a Rosario Abisso. Il fischietto di Palermo ha già incrociato cinque volte la Salernitana che sotto la sua conduzione ha vinto una sola volta, al fronte di tre pareggi e una sconfitta.

Molto più felice invece il bilancio per Ibanez e compagni che hanno sempre vinto nelle cinque gare arbitrate dal suddetto. Quest’ultimo sarà coadiuvato da Valeriani e Bresmes e dal quarto uomo Pezzuto.

VAR E AVAR affidati, rispettivamente, ad Aureliano e Prontera.