Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Cessione saltata

C’è da registrare una brusca frenata per quanto riguarda una cessione in casa Roma. Ci ha pensato direttamente Mourinho a blindare il giocatore.

Continuano frenetiche le trattative di mercato in casa Roma, ma arrivano anche importanti smentite. La società giallorossa è decisamente tra le più attive in questa cessione, Tiago Pinto sta facendo di tutto per accontentare Josè Mourinho. Il duo portoghese sta lavorando in tandem e, centrocampista a parte, le richieste di Mou sono state finora sempre soddisfatte.

Sinergia lusitana verrebbe da dire e, per rimanere in terra portoghese basti pensare a Rui Patricio, il portiere era una richiesta esplicita del tecnico. Così come l’erede di Edin Dzeko, quel Tammy Abraham a lungo cercato e finalmente abbracciato dal tecnico giallorosso. Lo Special One ha potuto anche gioire per l’ottimo impatto avuto dal nuovo attaccante inglese. Sullo sfondo, per quanto riguarda il fronte cessioni, era rimasto sospeso il futuro di Borja Mayoral.

Mourinho blinda Mayoral, stop alla cessione

Nella giornata di ieri era uscita una pista tutta italiana per la sua cessione, come la nostra redazione aveva riportato. Oggi si registra una frenata, probabilmente decisiva, come riportata da Il Tempo. Secondo il quotidiano infatti Mourinho avrebbe detto un secco no alla cessione di Borja Mayoral, vuole tre attaccanti. Sebbene lo spagnolo al momento parta indietro nelle gerarchie offensive, secondo il tecnico portoghese le sue qualità possono tornare utili. Ricordiamo che lo scorso anno fu molto positivo per lui: 31 gare e 10 gol in maglia giallorossa. Un altro anno in prestito dal Real dunque, in attesa di capire cosa sarà del suo riscatto, lo Special One ha deciso, Borja Mayoral da Roma non si muove.