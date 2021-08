Calciomercato Roma, assalto a sorpresa | Offerta da 17 milioni di euro

Calciomercato Roma, Pinto pesca in Premier League: pronto l’assalto e l’offerta da circa 17 milioni di euro.

In queste calde ore di trattative, la Roma è ancora alla ricerca di un tassello con il quale rinforzare la mediana: tanti i nomi sul taccuino del gm giallorosso, che però non ha ancora sciolto le riserve, e il tempo comincio a stringere. Non è un attaccante, ma piace molto alla Roma, Anwar El Ghazi, ala che milita in Premier League nell’Aston Villa, e che a fronte di un’offerta importante potrebbe partire, per finanziare altri colpi in entrata, alla luce della folta concorrenza di cui può godere il club inglese sulle corsie laterali.

Calciomercato Roma, Pinto fiuta l’affare El Ghazi: pronta l’offerta

El Ghazi è monitorato da tempo dalla Roma, che però fino a questo momento si è limitata a dei sondaggi esplorativi, senza formalizzare alcuna offerta, scenario che potrebbe materializzarsi a stretto giro di posta. Secondo quanto riportato da footballinsider247.com, Pinto sarebbe in procinto di sferrare un blitz a questo punto decisivo, mettendo sul piatto 15 milioni di sterline ( poco più di 17 milioni di euro): una cifra che potrebbe anche accontentare l’Aston Villa che, come già accennato in precedenza, non considera El Ghazi una priorità.